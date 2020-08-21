大陸貴州省德江縣一戶農家養的一頭母牛，15日費了7個小時，終於生下一頭小牛；然而，和其他牛不同的是，這頭小牛竟然是一頭「雙頭牛」，但不知是否因為有兩個頭難以平衡的緣故，牠無法憑自己的力量站起來，必須依靠飼主餵奶才能進食。

貴州一戶農家的母牛生下罕見雙頭牛寶寶。（圖／貴州李俊Guizhou Li Jun YouTube）

根據《新浪新聞》報導，透過畫面可以看到，這隻雙頭小牛長有兩個頭、4個眼睛、2個嘴巴，其餘身體皆正常；但因疑似長有雙頭，導致頭部太重無法站立，進食需靠飼主餵養。而雙頭牛寶寶其中一個頭和一般小牛相同，另一個頭的嘴巴則較短，兩張嘴巴都能進食，但脖子和喉嚨卻只有一個，耳朵也僅一對，因此有人推測雙頭小牛長大後，應該也會長出2對牛角。

其他村民聽說這戶農家的母牛，生下了罕見的雙頭牛全都嘖嘖稱奇，紛紛拿著手機前來拍照；有村民認為，雙頭牛身體結構怪異，應該難以養活，但其他人則認為，生下雙頭牛就是一件神奇的事情，期望這隻奇特的牛寶寶能夠平安健康的長大。

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(中時新聞網)