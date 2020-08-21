美國返台少年未出現症狀卻被彰化縣衛生局安排採檢，最終確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為此下令政風處調查，引發爭議。而資深媒體人黃創夏從事件發生以來就一直對陳時中啟用政風處來偵查彰化縣衛生局相當有意見，也因此遭到綠營網軍出征，但他今日表示，距離彰化縣萬人篩檢的報告出爐只剩3天，並預言未來恐怕將會遍地烽火！

黃創夏在臉書上指出，距離彰化萬人篩檢報告出爐的8月24日只剩下3天的時間，而目前光是陳時中與彰化縣的「政風處疑雲」就搞得全台沸沸揚揚，到時候篩檢報告出爐，結果公諸於眾，恐怕又再度引發一場大混亂，讓他不禁認為這是「全台遍地烽火」的前奏。

今日「彰化篩檢案」有許多人出面表態，不僅前副總統陳建仁在臉書上發表千字文分析「普篩」與「精篩」的差別，並解釋所謂「普篩造成假陽性」的問題；彰化縣衛生局長葉彥伯也出面表示「力挺陳時中」，哽咽表示「若事件能重來，仍會選擇進行篩檢」，希望社會輿論可以回歸到案件上、討論可以回歸冷靜。

(中時新聞網)