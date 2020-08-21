蘋果（Apple）究竟會選在哪一天發表iPhone 12系列？今年的新iPhone由於首度支援5G，格外受到關注。稍早之前蘋果疑似在官方YouTube進行測試時，意外曝光了下一場發表會的日期將是9月10日，究竟成真的可能性有多少呢？

Anyone sae this? pic.twitter.com/NLrs2AbrBN — bram van bever ❁ (@BramBever) August 20, 2020

@9to5mac Just popped up on my YouTube sub page, Apple Event on Sept 10th pic.twitter.com/nbsunVF0wZ — WeiRdCroissant.HODL (@WeiRdCroissant) August 20, 2020

蘋果YouTube頻道進行測試，曝光了9月10日的日期引發討論。（摘自Twitter）

不少眼尖的網友發現，蘋果在官方YouTube頻道進行測試時，輸入了9月10日的日期。雖然蘋果很快撤下頁面，但是已經被不少人截圖留存，走過就留下了痕跡。那麼到底蘋果有沒有可能選在9月10日舉辦發表會。巧合的是，9月10日正巧就是2019年蘋果發表iPhone 11系列的日子，當時是週二。但是今年的9月10日卻是週四，蘋果一般來說很少選擇週四舉辦發表會，而大多選在週二、週三，並且在發表後都當週週五啟動新iPhone預購，因此《9to5mac》方面認為，9月10日可能只是一個代替輸入、沒有太大意義的日子。

再加上蘋果先前已經在財報會議上公布，今年的新iPhone會比以往晚數週發表。9月10日這個日子跟以往蘋果選定的秋季發表會日相距並不久，就前後說法來對照，蘋果不太可能前後牴觸。以此角度來分析，9月10日這個時間點成真的可能性也不高。

但《9to5mac》認為，如果蘋果打算一次發表多款新品的話，在還有Apple Silicon Mac、新iPad、Apple Watch Series 6等新品等著跟iPhone 12系列一同亮相的前提下，也不能完全排除蘋果可能選定9月10日來辦發表會。

此外，爆料達人 Jon Prosser(@jon_prosser)曾指出蘋果會在今年秋季辦兩場發表會，一場是在9月7日開始的第37週、一場則是10月12日開始第42週。9月10日這個日期正巧就是落在第37周內，會不會成真，真的令人非常好奇。

蘋果今年將史無前例的一次推出4款新iPhone，在支援5G的前提下，加上了疫情影響研發與生產計畫，讓今年新iPhone推出時間點令人難以捉模。而除了iPhone 12系列之外，蘋果還有多款新品等候亮相，包含Apple Watch Series 6、平價版Apple Watch、第八代iPad、AirPower、AirTag，以及Apple Silicon Mac等等。會不會一口氣全數發表，還是會拆分成兩場發表會來進行，邁入九月可能會越來越明朗。

(科技)