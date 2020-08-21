曾在2016年美國總統大選擔任川普操盤手、前白宮首席顧問的巴農（Steve Bannon）與其他3人被控以美墨邊境築牆為名在網路募款計畫「我們來築牆」，藉此涉嫌詐騙，並遭逮捕，他在法院應訊中辯稱無罪，隨後以500萬美元保釋。不過對於巴農被捕，川普立即撇清關係，稱我對他的計畫一無所知，並認為他的募款計畫只是為了炫耀。
據《國會山莊》與《每日郵報》報導，巴農（Steve Bannon）等4人以「我們來築牆」（We Build the Wall）為名發動網路募款，籌得超過2500萬美元，但款項並未投入美墨邊境築牆，疑似遭巴農等人中飽私囊，遭到聯邦檢察官以密謀電匯詐騙、密謀洗錢罪名起訴，巴農也於20日上午在流亡陸富豪郭文貴的船艇上遭聯邦調查局幹員逮捕。
報導指出，雙手上銬的巴農在紐約曼哈頓南區聯邦法院應訊上辯稱無罪，最後以5百萬美元保釋並凍結其175萬美元資產，且在兩名保證人擔保之下，巴農仍需交出護照、禁止赴華盛頓地區之外旅行，也禁止與在未經允許下，與其他被告聯繫。
不過對於前顧問遭捕，川普表示已經許久未與巴農聯絡，對他的「我們來築牆」計畫一無所知，認為這項計畫只是在作秀，也認為私人募款興建圍牆「並不合適」。白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）也發布聲明表示，川普並未參與這項籌資計畫，也認為圍牆興建必須由政府進行，因為這項計畫相當龐大且複雜，無法由私人承擔。
巴農普遍被外界認為是川普「民族主義」的推手，更是知名的對陸鷹派；雖然外傳他的極端立場導致「被辭職」，但在離開白宮後，仍定期與川普保持聯繫。
文章來源：Donald Trump scrambles to distance himself from Steve Bannon and alleged border wall scam saying he DOESN'T talk to former aide and thinks private border barrier is 'showboating'
文章來源：Steve Bannon is released on $5m bail and says 'this entire fiasco is to stop the wall being built' after appearing in court in handcuffs over $25m border wall fundraiser fraud following his arrest on Chinese billionaire's superyacht
(中時新聞網)
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