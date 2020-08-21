曾在2016年美國總統大選擔任川普操盤手、前白宮首席顧問的巴農（Steve Bannon）與其他3人被控以美墨邊境築牆為名在網路募款計畫「我們來築牆」，藉此涉嫌詐騙，並遭逮捕，他在法院應訊中辯稱無罪，隨後以500萬美元保釋。不過對於巴農被捕，川普立即撇清關係，稱我對他的計畫一無所知，並認為他的募款計畫只是為了炫耀。

曾在2016年美國總統大選擔任川普操盤手、前白宮首席顧問巴農赴法院應訊。（美聯社）

據《國會山莊》與《每日郵報》報導，巴農（Steve Bannon）等4人以「我們來築牆」（We Build the Wall）為名發動網路募款，籌得超過2500萬美元，但款項並未投入美墨邊境築牆，疑似遭巴農等人中飽私囊，遭到聯邦檢察官以密謀電匯詐騙、密謀洗錢罪名起訴，巴農也於20日上午在流亡陸富豪郭文貴的船艇上遭聯邦調查局幹員逮捕。

報導指出，雙手上銬的巴農在紐約曼哈頓南區聯邦法院應訊上辯稱無罪，最後以5百萬美元保釋並凍結其175萬美元資產，且在兩名保證人擔保之下，巴農仍需交出護照、禁止赴華盛頓地區之外旅行，也禁止與在未經允許下，與其他被告聯繫。

While waiting for Biden to accept the nomination, today’s courtroom sketch of Steve Bannon. pic.twitter.com/6mxDWypQzd — ian bremmer (@ianbremmer) August 21, 2020

不過對於前顧問遭捕，川普表示已經許久未與巴農聯絡，對他的「我們來築牆」計畫一無所知，認為這項計畫只是在作秀，也認為私人募款興建圍牆「並不合適」。白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）也發布聲明表示，川普並未參與這項籌資計畫，也認為圍牆興建必須由政府進行，因為這項計畫相當龐大且複雜，無法由私人承擔。

巴農普遍被外界認為是川普「民族主義」的推手，更是知名的對陸鷹派；雖然外傳他的極端立場導致「被辭職」，但在離開白宮後，仍定期與川普保持聯繫。

(中時新聞網)