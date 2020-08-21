投保中心受理禾昌投資人求償登記 10:492020/08/21 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳玉娟涉嫌於民國108年4月間從事禾昌興業（6158）股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，因前揭不法情事恐造成投資人之損害，投保中心即日起至109年8月31日止受理禾昌公司股票投資人求償登記。 投保中心特別提醒符合本次求償受理條件之投資人，儘速填妥相關表格、檢附證明文件及簽具相關書件，於109年8月31日前向投保中心提出求償登記，才能參加團體訴訟並參與日後訴訟結果所得款項之分配。 (工商 ) #禾昌 #投保中心 #求償登記 #情事 #受理 也許您會感興趣 推薦閱讀 荷商ASML「EUV全球技術培訓中心」落腳台南 15:412020/08/20 財經 盡職治理宣導說明會 報名今截止 04:102020/08/21 證券．權證 南市勞工職訓成果展義賣 29日南紡購物中心登場 09:592020/08/21 生活 艾司摩爾 南科設EUV技術培訓中心 04:102020/08/21 產業．科技 斥資1350萬歐元 ASML南科EUV全球技術培訓中心開幕 20:552020/08/20 科技 綠林慈善盃女子高球賽 安禾佑首回合獨走 16:572020/08/20 體育 衛福部核准了 國光新冠疫苗人體試驗即起上路 16:372020/08/20 生活 啟動嶄新體驗之旅NEC台灣卓越中心盛大開幕 09:432020/08/20 財經 政風處查衛生局 蘇貞昌力挺陳時中 15:562020/08/20 生活 產險網路投保金額 目標下修 04:102020/08/21 金融．稅務 財經熱門新聞 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 快訊》台新金告贏財政部！高院法官判決：確認台新金為彰銀最大股東 財政部應支持 - 財經 台股撞鬼了 專家：驚見M頭 更恐怖在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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