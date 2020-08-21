陳玉娟涉嫌於民國108年4月間從事禾昌興業（6158）股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，因前揭不法情事恐造成投資人之損害，投保中心即日起至109年8月31日止受理禾昌公司股票投資人求償登記。

投保中心特別提醒符合本次求償受理條件之投資人，儘速填妥相關表格、檢附證明文件及簽具相關書件，於109年8月31日前向投保中心提出求償登記，才能參加團體訴訟並參與日後訴訟結果所得款項之分配。

(工商 )