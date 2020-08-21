人民幣兌美元中間價21日報6.9107元，創下7個月新高，較20日6.9274元，升值167個基點。21日中間價較20日下午4時30分收報6.9216元，升值109個基點。

香港信報報導，人民銀行21日展開人民幣（下同）2,000億元逆回購（附賣回）操作。其中，展開7天期逆回購1,500億元，得標利率為2.2％；展開14天期逆回購500億元，得標利率2.35％。

鑑於21日有1,500億元逆回購到期，實現淨投放500億元。從全口徑來看，本周實現淨投放4,600億元。

(工商 )

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