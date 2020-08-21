人民幣中間價創7個月新高 人行展開逆回購 10:502020/08/21 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價21日報6.9107元，創下7個月新高，較20日6.9274元，升值167個基點。21日中間價較20日下午4時30分收報6.9216元，升值109個基點。 香港信報報導，人民銀行21日展開人民幣（下同）2,000億元逆回購（附賣回）操作。其中，展開7天期逆回購1,500億元，得標利率為2.2％；展開14天期逆回購500億元，得標利率2.35％。 鑑於21日有1,500億元逆回購到期，實現淨投放500億元。從全口徑來看，本周實現淨投放4,600億元。 (工商 ) #逆回購 #基點 #天期逆回購 #得標利率 #實現 也許您會感興趣 推薦閱讀 穩市場 人行連十日逆回購 04:102020/08/21 全球財經 陸港觀盤－儘管短線有雜音 A股牛市仍有撐 04:102020/08/21 全球財經 操盤心法－科技股回檔引爆賣壓，整理時間拉長 04:102020/08/21 證券．權證 台灣7月外銷訂單 連五紅 04:102020/08/21 財經要聞 赴韓陪尪2個月天心孤身回台心難捨 04:102020/08/21 娛樂新聞 驚魂過後 三大天王復活 台股反彈逾200點 09:322020/08/21 財經 後壁、鹽水與成大商圈攜手 滿額抽獎送電動機車 08:552020/08/21 旅遊 紓困＋兆元振興 行庫中小企放款 直逼24萬戶 04:102020/08/21 金融．稅務 《半導體》台積回神 力返月線 10:002020/08/21 財經 華為禁令發酵 盤中狂瀉6百多點 04:102020/08/21 財經焦點 財經熱門新聞 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 即時 遭美瘋狂打壓 華為進入戰爭狀態 員工怕被裁員 - 財經 川普狠招對華為判死 2大韓廠也中槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。