備受矚目的爆笑喜劇《莎姆雷特》今（21日）起在國家戲劇院連演4場，2020新版除了班底演員朱德剛、林子恆、亮哲、陳大天，還集結新成員吳映潔（鬼鬼）、藍鈞天、宋偉恩、林育品（阿喜）、無尊、郭文頤（大文）等全新組合，首度演出舞台劇的鬼鬼透露，能接演李國修經典喜劇很幸運，還站上國家戲劇院，不過原以為自己是和王子搭檔，沒想到居然是演王子的媽媽「母后」。

昨日記者會一開場，鬼鬼吳映潔、藍鈞天、宋偉恩、亮哲、阿喜林育品等演員群，身著16世紀仿莎翁宮廷風格的劇中戲服，從華麗的劇院迴旋階梯隆重出場。鬼鬼認真做角色功課，就連2006年曾演過皇后同角色的黃嘉千，都稱讚鬼鬼的表現更勝當年的自己。而鬼鬼最近剛發行新專輯，劇組都會一起練跳自己的新歌舞蹈，被當作排練前的「暖身操」。

資深劇場演員朱德剛坦言，能跟新一批演員合作，最大收穫就是會不自覺變年輕許多，相信會讓觀眾眼睛一亮；宋偉恩這回演出莎姆雷特王子，與前輩亮哲演出同一個角色，直言壓力相當大，亮哲則在一旁搞笑呼籲宋偉恩粉絲們，大幕升起看到偉恩超帥的王子扮相時，千萬要忍住不要尖叫，不然會被工作人員請出去。

接替李國修老師演出「李修國」一角的林子恆表示，希望能詮釋更加到位。現實生活中是女兒控的藍鈞天，在《莎姆雷特》劇中要詮釋「渣男」，為了兼顧家庭和排練，即使劇組只有15分鐘放飯時間，藍鈞天仍堅持要跑回家跟女兒共進晚餐，坦言自己釋放壓力的方式，就是在排練場的角落裡，瘋狂練伏地挺身。

導演黃毓棠則感性表示，非常謝謝這次參與的演員們，努力了兩個多月，高達99%的排練出席率，更謝謝每一位買票支持的觀眾，雖然台北場一位難求，團隊也不放棄尋求2021年台北加演的機會，希望在這波疫情影響當中，持續帶給大家希望和信心，就像劇中風屏劇團的最後宣告「We shall Return」。

2020《莎姆雷特》8月21日至23日於台北國家戲劇院首演，台中中山堂10月10日、高雄至德堂11月07日、台南演藝廳11月14日、桃園展演中心12月19日至20日、嘉義縣表演藝術中心12月26日等地全台巡演十場。相關演出訊息請洽兩廳院售票系統，或洽亮棠文創粉絲專頁。

舞台劇《莎姆雷特》導演與全體演員合照。（亮棠文創提供）

舞台劇《莎姆雷特》全體演員合照。（亮棠文創提供）

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