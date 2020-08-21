農曆七月來到，各種靈異故事紛紛出籠，《戲說台灣》演員冠志本身有特殊體質，他透露曾在拍落水戲時看到一個模糊的小身影，本來以為可能是工作人員的小孩，沒想到好幾天都做噩夢，夢到一個小女孩要冠志陪她玩，如果拒絕就會變七孔流血的臉。

根據《ETtoday星光雲》報導，冠志在夢中看到小女孩拖著一隻兔子的屍體來找他，直說寵物死了要他幫忙，冠志當場被嚇醒，但醒來身體卻不能動，還看到小女孩坐在自己身上，繼續拚命哀求，「我當時因為很害怕拒絕她，當場小女孩就斷頭在我身上，而且還一直在笑，我嚇到哭出來眼睛閉上一直唸南無阿彌陀佛，過了幾分鐘我才敢把眼睛張開，張開後小女孩也不見了。」

由於不想影響到其他演員的心情，冠志直到殺青後都不敢向劇組說，回台北後媽媽突然打電話給他，要他去拜家裡附近常去的廟找濟公師父，和濟公師父詳談後，才知道自己被一個小女孩跟，「這個小女孩原本都是一個人很寂寞，遇到我也很喜歡，雖然她是無心的，不知道這樣會害我。」後來濟公師父超渡小女孩，冠志才終於沒再做噩夢。

(中時新聞網)