弒母剁頭案，2018年梁姓兇嫌因吸食毒品，而與母親產生口角，憤而持刀殺害，昨日二審獲判無罪，判決引發社會一片譁然，對於這樣的結果感到不服，也令人質疑社會安全是否有漏洞。除此之外，網友也拋出疑問，「喝酒外加吸毒，等同於無罪金牌」，對此律師林智群表示，「東施效顰是不會有好下場的」。

二審逆轉改判無罪的梁姓男子，掀起社會一片譁然，法務部長蔡清祥昨（20）日親上火線表示，這樣的判決的確有問題，引用錯誤的法條，會讓許多人誤以為「只要吸毒、酒醉至失去辨識行為違法之能力」，即可逃過法律責任，獲判無罪。

律師林智群於今（21）日在臉書發表自己的看法，「法務部長說法官錯誤引用法條，應該是指同條第3項原因自由行為吧？」並貼出相關法條內容，「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，於因故意或過失自行招致者，不適用之。」

律師林智群在臉書針對弒母案結果逆轉，發表自己的看法。(圖／翻攝自林智群律師臉書)

林智群說，「除非這個兇嫌一開始就打算殺害母親，所以利用毒品、飲酒的方式，讓自己處於ㄎㄤ掉的狀態，利用ㄎㄤ掉的自己殺害母親，不然要成立原因自由行為，還真的有點難」。他隨後更說道，「重點是法院調查過，認定母子間沒有仇恨或過節」，他說這個劇情是不成立的，才沒引用刑法第19條第3項。

而網友反應的「喝酒、吸毒等於無罪金牌」一說，他則補充說明，「想用這個方法殺人，嗯你一開始『殺人』這個念頭，再讓自己ㄎㄤ掉，利用ㄎㄤ掉的自己去殺人，這就是典型的原因自由行為啊」！

他最後說，這樣做不但不會無罪，且還會遭到重罰，東施效顰是不會有好下場的！

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(中時新聞網)