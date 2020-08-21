安全、高效率的UVC殺菌燈，為金門校園防疫注入新能量。（李金生攝）

金門縣府獲贈UVC殺菌燈130具，將由教育處統籌分配中小學校使用。（李金生攝）

老家在金城古崗的迪伸電子董欣志總經理偕台灣公益團體一起關懷學子健康。（李金生攝）

國中小將於8月底開學，旅台電子企業家董欣志今（21）日上午偕中壢南區、陽光扶輪社主管，在胞弟縣議員董森堡陪同下捐贈防疫新器材UVC殺菌燈130具給縣府，用愛心回饋金門故鄉，攜手守護學子的健康。

事業版圖從台灣桃園擴展到大陸上海，老家在金城古崗的迪伸電子董欣志總經理，始終關注家鄉校園防疫，今天特地偕朔捷科技總經理許可昇與中壢南區扶輪社長葉時慶、中壢南區扶輪社祕書陳永富，以及中壢陽光扶輪社蔡國文、葉明勳等人跨海出席捐贈儀式。

縣長楊鎮浯表示，金門在全體鄉親和機關、學校的努力下，始終維持「零確診」，但大家仍不可鬆懈下來，在新學期開學在即之際，這批新科技防疫器材的來到，為校園防疫再添一股新能量，旅台俊彥董欣志時刻以下一代為念，結合社會團體回饋故鄉的行動力，為縣府和全體鄉親協力建構的複式防疫網，再注入一股洋溢愛心的新力量。

(中時 )