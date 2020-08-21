國中小將於8月底開學，旅台電子企業家董欣志今（21）日上午偕中壢南區、陽光扶輪社主管，在胞弟縣議員董森堡陪同下捐贈防疫新器材UVC殺菌燈130具給縣府，用愛心回饋金門故鄉，攜手守護學子的健康。
事業版圖從台灣桃園擴展到大陸上海，老家在金城古崗的迪伸電子董欣志總經理，始終關注家鄉校園防疫，今天特地偕朔捷科技總經理許可昇與中壢南區扶輪社長葉時慶、中壢南區扶輪社祕書陳永富，以及中壢陽光扶輪社蔡國文、葉明勳等人跨海出席捐贈儀式。
縣長楊鎮浯表示，金門在全體鄉親和機關、學校的努力下，始終維持「零確診」，但大家仍不可鬆懈下來，在新學期開學在即之際，這批新科技防疫器材的來到，為校園防疫再添一股新能量，旅台俊彥董欣志時刻以下一代為念，結合社會團體回饋故鄉的行動力，為縣府和全體鄉親協力建構的複式防疫網，再注入一股洋溢愛心的新力量。
(中時 )
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