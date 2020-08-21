打出「夢想不設限」口號的大陸CBA選秀大會，21日在福建泉州舉行，擁有狀元籤的上海隊，毫無意外選了出身NCAA的旅美球員區俊炫，廣州則選了混血球員祝銘震當上榜眼，結果擁有探花籤的天津隊，選擇台灣旅美小將林庭謙，但他加盟與否未定。

並未前往選秀現場的林庭謙，只用遠端視訊感謝天津選上了他，畢竟上海、廣州兩隊分別擁有吳永盛、陳盈駿兩名台灣球員，依照CBA現行規定每隊只能擁有1名台灣球員，所以上海與廣州並未選擇林庭謙，讓他落到第3順位被天津選上。

換上西裝在視訊當中帥氣亮相的林庭謙表示，「非常感謝天津對我的信任及青睞，很期待到新環境、面對新的挑戰，一定會盡力把握機會、打好每一場球。」

此外，林庭謙也沒忘記感謝父母的支持與栽培，以及所有在籃球路上曾幫助過、教導過他的教練。最後林庭謙特別想對在天上的爺爺、奶奶說，「我做到了！請你們不用為我擔心，接下來我也會加倍努力。」林庭謙的父親是能仁家商教練林正明。

不過林庭謙目前並未敲定將跟天津簽約，畢竟目前他也受其他CBA球隊青睞，考慮用其他交易籌碼跟天津換來林庭謙的加盟權利，徹底展現來自美國NCAA一級球隊布萊恩大學的他，備受CBA球隊關注，也讓外界還需等等最後結果。

旅美小將林庭謙確定以今年探花籤被天津選上。(展逸國際提供)

(中時 )