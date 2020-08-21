美國職業體壇堅守政治正確而對「失言」零容忍，NBA黃蜂隊本周宣布將「辱黑」廣播員佛克(John Focke)無限期停職，在MLB紅人隊工作多年的「恐同」轉播員布里納曼(Thom Brennaman)也遭到相同命運。他們其實都是不經意地犯下最致命的錯誤，導致職場前途危在旦夕。

布里納曼在紅人、皇家雙重賽G1轉播結束時的廣告時間被錄到講了一句話：「這是世界最爛的城市之一。」然而他使用的形容詞是faggot，也就是男同性戀的蔑稱。布里納曼當下不知道自己的聲音曝光了，他還繼續轉播第2場，但是他那句話在網路上傳開，他於第5局被換下台。

佛克則是在爵士與金塊季後賽G1大戰之後，在網路上稱讚「爵士與尼哥」的精采表現。顯然佛克打錯字了，把金塊隊(Nuggets)誤寫成Niggers，這是對非裔人士的不敬稱呼(只有黑人被允許使用)，佛克是白人所以引來巨大爭議。他應該使用城市名「猶他和丹佛」來避免錯誤。

這兩人都辯稱是意外，布里納曼是忘記關掉麥克風，佛克則是手機螢幕鍵盤的問題，英文鍵盤的U和I就在隔壁，急著打字有可能按錯。兩人都公開道歉但不被原諒，目前都無限期停職。

《紐約郵報》猶太作家Phil Mushnick舉例分析，前費城黑人市長納特(Michael Nutter)曾要求老鷹隊開除辱黑的白人球員，但對於出手攻擊猶太人的德曼楊(Delmon Young)卻一聲不吭(德曼楊是黑人)。他批評美國所謂的政治正確始終是雙重標準，向來只偏袒特定團體，選擇性執法的問題相當普遍。

(中時新聞網)