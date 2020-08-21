國民黨在高雄市長補選，再度吞下大敗。為免國民黨再敗2022縣市長選戰，國民黨文傳會副主委王鴻薇20日邀請前藍委蔡正元一同討論國民黨要如何布局2022。蔡正元直言，他對2022選情非常樂觀，而且國民黨只要拿下台北市和桃園市就是大勝！

對於國民黨在2022選情，蔡正元分析，國民黨有15個執政縣市，除了苗栗和南投因做滿兩屆不能連任外，其餘大部分縣市長都是新任，且這些欲求連任的縣市長，都有主場優勢，看起來都很受中間選民青睞，也太大無瑕疵，所以要挑戰並不容易。因此蔡正元對選情持樂觀看法。

蔡正元更直言，反而是民進黨在新北市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣都找不到可以和國民黨競爭的對手，民進黨也為此著急。至於南部選情，蔡正元表示，台南、高雄和屏東三縣市，國民黨少輸為贏。但在高雄市議員方面，現在國民黨還可以選出高雄市議長，但下次很可能翻盤，就算國民黨知道會輸，也要盡力鞏固選情，不要輸太多。

蔡正元接著稱，最重要的是，若國民黨2022有機會拿回台北跟桃園的話，就是大勝，尤其台北市絕對不應該輸！台北市有贏的理由，其一是從台北市長柯文哲下高雄輔選民眾黨高雄市長補選的參選人吳益政便可看出，柯的光芒確認無法轉移給任何人。雖然柯稱他會在台北推出候選人，可是很有可能最終也遭到邊緣化。至於綠營方面，擁有高支持的衛福部長陳時中似乎光環退得很快，而前文化部長鄭麗君，台北市民認識她的又很少，這也是民進黨也在傷腦筋的地方。

(中時新聞網)