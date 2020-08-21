環團今天前往監察院陳情，指出陽明山保護區變住宅區開發案，因為水保計畫審查未公開，使得挖填土方超出環評允許範圍，2016年最高行政法院判決北市府恣意濫用而違法，但台北市長柯文哲上任後，非但不依法懲處失職人員，反而更加恣意妄為，要求監委查明真相，彈劾柯文哲。

台灣水資源保育聯盟、綠色消費者基金會、草山生態文史聯盟、台灣蠻野心足生態協會等上午聯合到監察院陳情，要求監委調查農委會水土保持局長年行政怠惰失職，水土保持計畫審查制度，多年來閉門審查不願開放，放任義務人提交錯誤水保計畫資訊，要求監院糾正水保局，並要求速修「水土保持法」。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉說，水保計畫義務人和技師公會以智慧財產權或著作權為由，不願公開攸關水土環境生態的水保計畫書，她要求應比照環評書要全文公開。

草山生態文史聯盟理事長文海珍表示，陽明山保護區變住宅區開發案，於1996年環評通過的挖填土方是25萬立方公尺，到1999年水土保持計畫卻增加為2倍48萬立方公尺，至2007年又增加到58萬立方公尺，台北市政府球員兼裁判，不僅是開發單位也是審查單位，究其原因為水保計畫審查未公開，全由市政府黑箱作業審查。

文海珍批評，農委會水保局長期以來行政怠惰，未比照環評公開透明的制度，放縱黑箱水保審查，請監委調查水保局失職問題，並要求環評的水保計畫應公開審查且資訊公開，才能杜絕造假不法。

綠色消費者基金會祕書長方儉說，最高行政法院於2016年判決台北市政府恣意濫用而違法，然而柯文哲上任後，非但沒有處分「恣意濫用而違法」的官員，反而曲解法令，讓開發單位違法挖掘衛生下水道，意圖以違法的下水道掩飾違法的水土保持計畫。

方儉抨擊，柯文哲上任要打弊案，但他本身就是最大弊案，比如社子島、大巨蛋開發案，都是通過小的來包庇更大的不合法，要求監院彈劾柯文哲。

(中時 )