副總統賴清德今天到台南出席防疫論壇。(曹婷婷攝)

副總統賴清德今天到台南出席防疫論壇，拍照時頻和台南市長黃偉哲交頭接耳。(曹婷婷攝)

副總統賴清德今天出席科技部補助成功大學人工智慧生技醫療創新研究中心舉辦「防疫未來式論壇」，引述美國衛生部長阿札爾盛讚台灣防疫成功是因擁有最佳科技力量及堅實公共衛生實力，並善用台灣公開民主精神進行防疫，他說，若這幾個面向大家都認同就要持續深化，中央、地方合作，整個防疫才有辦法推展。

隨著世界各國紛紛傳出第二波感染風險，疫情仍持續升溫，科技部補助成大人工智慧生技醫療創新研究中心、成大、成大醫院、國家實驗研究院人公智慧產學研聯盟今天在台南舉辦「TAIWAN IS HELPING全方位AI 防疫論壇系列防疫未來式」，在台灣逐步開放邊境，思考疫情因應策略，包括賴清德、科技部政務次長謝達斌、台南市長黃偉哲等人與會。

賴清德說，談防疫未來式就必須了解過去防疫為何成功，台灣過去幾十年累深厚積基礎，包括科技力量、堅實公共衛生及警政、民政制度、社工制度等，這些都扮演積極角色。

他說，堅強公共衛生實力反映在蔡英文總統超前部署、中央疫情流行指揮中心陳時中傑出領導、前經濟部長沈榮津組國家隊。除了中央跟地方合作，也仰賴全民大團結，以國家整體力量面對疫情，中央、地方合作，防疫才有辦法推展。

賴清德強調，今年公衛專家提醒，國外沒辦法解決疫情，冬天疫情將更嚴重，屆時流行性感冒也來，兩種病毒肆虐對人類健康必然有重大影響，若疫苗尚未研發又或者無法證實有效，流感疫苗效力去年只有10％，這種狀況下，口罩還是最重要的，如果大家擔心疫情再來，加上流感雙重威脅，更應遵守中央流行疫情指揮中心要求，面對疫情才能立於不敗之地。

賴清德說，中央疫情指揮中心這次妥善運用AI科技，包括入境檢疫、防疫追蹤、電子圍籬，口罩實名制度等，這些都是科技實力，但這還要加上生物科技，比如篩檢試劑、疫苗，兩者缺一不可，不管是電子科技或生物科技，人工智慧必然扮演關鍵角色。

台南市長黃偉哲說，成大醫院藉由AI科技，大幅減少第一線醫療人力負荷也提高精確度。台南友愛市場有一家美商公司寶蘊凌科（Linker Networks），在這裡專責做登革熱病媒蚊指數跟蟲卵數、孑孓判別，台南市衛生局第一線同仁上傳採集樣本，3、5分鐘內即可透過AI判讀有多少卵粒、孑孓種類等，不必經過研究人員一個一個算，判讀準確率高達99％。

他說，這樣的技術不只台南、台灣受用，甚至醫療發達但仍飽受登革熱之苦的東協國家如新加坡、菲律賓也受用，地方政府已經在應用端開始做，未來人工智慧使用也可以幫中央政府做好防疫工作。

(中時 )