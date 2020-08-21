在美國對華為實施更嚴格的制裁後，傳出華為員工擔心被裁員，更形容公司目前處於「戰爭狀態」。

金融時報報導，美國的新限制可能會切斷華為用於5G電信、智慧手機和其他業務所需要的晶片供應。一名員工透露，公司一直要大家習慣這樣的「戰爭狀態」，但他們仍擔心權益可能會被犧牲，甚至被解僱。

員工表示，對此感到憂心的員工，有人選擇轉到其他部門，也有人乾脆離職或被裁員。如今華為將重點放在大陸國內市場，全球行銷團隊中的員工被解雇或調部門的比例相對高。

報導指出，2013年，華為有65%的營收來自海外，但去年已經萎縮至41%。華為一名人資表示，以往員工們會排隊申請外派，但目前局勢令人不安，已有越來越多員工從海外回來。

華為消費者業務主管余承東本月表示，由於美國祭出制裁，台積電恐在9月15日斷供晶片，代表其最先進的麒麟晶片將終結。海思員工更透露，目前已有很多高管離開。

不過也有華為員工對公司充滿信心，他們認為，大家都已經習慣美國到處放話，公司也做好準備，自給自足的項目順利進行中，過去兩年面對美國不斷施壓，華為不僅生存下來還實現了增長，一名員工說：「強大的對手將迫使我們變得更加強大。」

(中時新聞網)