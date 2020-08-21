聯發科(2454)在歷經華為風暴洗禮後，今股價回溫，開高走揚大漲逾4%，股價最高達595元，積極朝向600元大關靠攏。

聯發科先前3個交易日受到美國加大對華為制裁下，股價一路從685元下挫，最低觸551元，股價跌幅近2成，聯發科日前也罕見在盤中重訊，表示「不影響短線營運」。

由於華為其下海思晶片，先前就因傳出台積電晶圓不再供貨，恐在2個月之內斷炊，聯發科想當然爾受益，惟美國加大制裁力道，範圍擴及由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，此舉恐阻斷聯發科出貨華為，也造成聯發科股價經歷連續3天的震撼教育。

聯發科主要市場為大陸，除華為外，還有小米、OPPO、vivo等，華為智慧型手機在去年美國季出限售令後，最主要海外市場歐洲就出現明顯衰退，華為銷售量逐漸回歸到自家大陸市場支撐，今年正值大陸5G首波換機潮，假設華為真無法順利出貨，則訂單勢必會轉移到其他大陸品牌廠，只是預計無法完全彌補，外資則估計，此缺口的數量約落在4600~6300萬套晶片，故預估聯發科2021年、2022年5G SoC出貨將降至1.48~2.47億套。

除智慧型手機外，聯發科下半年ASIC(客製化晶片)將扮演其成長型產品重要動能之一，有遊戲機、國際大型資料中心訂單，ASIC產品也享有高毛利率優勢，另外，預計在5G的趨勢下，PMIC(電源管理IC)出貨也樂觀看漲。

(時報資訊)