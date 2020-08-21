南韓海關周五公布數據，南韓八月前20日的出口，較去年同期減少7%，相較於七月的年減13%已有趨緩，提振了市場對以出口導向的南韓經濟產生復甦信心，儘管當前南韓正處於第二波潛在大爆發的隱憂中。

八月的數據顯示出口正進入連續第六個月的下跌，但是跌速已有趨緩，顯示南韓經濟有機會已經觸底，除非新一波新冠大流行再次出現。

八月前20日對中國出口下跌0.2%，對美國則上漲6.2%。

半導體產品出口上升2.9%，石化產品和汽車則分別下跌39%和10%。

八月前20日進口為年減12.8%。

新冠疫情的威脅迫在眉睫，主要為上周末首爾一教會的群聚感染，其中教會成員並在上周六參加了首爾的政治示威，示威者來自全國各地，使得追蹤困難。

據路透和韓聯社報導，南韓周五新報324名新冠確診人數，突破連日的200多名。截至周五，累計達1萬6670名確診，315名死亡人數。從上周五至今的發展，南韓疾病預防和管制局(KCDC)可能將防疫措施的警示拉高到最高等級，即學校將關閉。包括京畿道的首都圈情勢危急，疫情亦有擴散到全國的趨勢，除了濟州島，有16個城市皆出現新報確診數，例如釜山市新增6名。

目前南韓對京畿道、首爾市和仁川市進行防疫措施，室內集會限制在50人以下，室外在100人以內，高風險場所皆關閉，例如卡拉OK、夜店酒吧和網咖等。

南韓CDC對發布最高等級警示的標準是，兩周內平均日新增數達到100~200名，以及新增病例在一周內有兩次出現倍數增加。如果警示等級拉高，十人以上的集會將禁止，線下的實體學校上課也將暫停。

(時報資訊)