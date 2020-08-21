IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）20日法說對後市釋出樂觀展望，表示華為禁令對營運衝擊已恢復，第三季營收可望較第二季顯著成長，力拚達成營收、獲利季季增目標，並指出未來幾年ABF載板市場需求仍大，相信可從業績表現看出此樂觀前景。

20日股價跟隨台股直殺跌停的南電，受法說會利多激勵，今（21）日在買盤敲進下開高走高，最高飆升9.38％至140元，截至10點半仍維持逾8.5％漲幅。三大法人昨日亦終止連3日賣超、反手買超554張，其中以外資買超3276張最多。

南電受惠高階網通ABF與系統級封裝（SiP）BT等高值化IC載板產品比重增加、推升平均產品單價（ASP），帶動上半年營收顯著成長、登近6年同期高點。配合持續優化製程與導入自動化工程，提升良率與改善生產成本，使獲利登上近9年同期高點。

展望後市，南電將持續拓展5G網通及高速運算（HPC）晶片等高階ABF載板，穿戴式裝置等SiP BT載板。原以生產車用PCB為主的昆山廠，因應終端市場發展，亦轉型生產高階筆電及伺服器主機板、固態硬碟（SSD）及5G手機中介用高密度連接板（HDI）。

南電發言人呂聯瑞表示，公司除了擴充產能等硬體設施，亦透過導入人工智慧（AI）技術優化製程，以降低生產成本、提升良率及效率、並精簡生產人力。同時，ABF載板關鍵材料供應商前往台南、高雄設廠，可望在今年開始供料，顯示整體產業鏈已出現挪移。

南電今年資本支出估達70～80億元、較去年倍增，上半年已投資超過30億元。呂連瑞指出，中國昆山廠自車用PCB轉型發展HDI，預計明年開出約10％新產能，同時亦與客戶合作布局5奈米晶片載板，目前已少量試產，預計今年底或明年初開始出貨。

對於華為禁令升級影響，呂連瑞表示，未來幾年ABF載板市場需求量仍大，為主要供應商均認同共識，相信未來可從業績表現看出此產業樂觀前景。南電除了今年力拚營收、獲利季季增目標，明年亦希望能維持成長，即使營收成長趨緩、亦希望獲利能持續提升。

(時報資訊)