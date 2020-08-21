全球新冠肺炎疫情持續延燒，鄰近的日本、韓國演藝圈也紛紛傳出名星們確診噩耗。8月份開始，日本偶像藝人及寫真女星今泉佑唯、伊野尾慧、馬場富美加等陸續宣布確診，沒想到這幾日韓國電視台及劇組人員也驚傳多人遭到感染，令正在拍攝電視劇的女星秀智及徐玄等人紛紛喊卡接受檢測。

隨著疫情反覆，南韓每日確診人數再度攀升，韓國SBS電視台傳出工作人員確診消息後，便封鎖整棟大樓，這段時間出入的員工皆得接受檢驗，而原定25日直播的音樂節目《The Show》只能暫停播出；這兩日，男星金元海、許東元與徐聖鐘，也因舞台劇《炒碼麵》及電視劇《他就是那傢伙》劇組中有人確診新冠肺炎而接受檢驗，沒想到檢驗結果確診染病，其餘工作人員還多達15人驗出陽性，令韓國演藝圈人心惶惶。

另外，為了防止疫情持續擴大，SM、JYP、YG 三大娛樂公司宣布即日起職員在家辦公，並減少藝人與大眾接觸的行程。而目前正在趕拍新戲的秀智、徐玄、黃正音等人，也因工作人員與確診者有接觸紛紛宣布停拍，預防性的進行隔離及檢查，以防止疫情再度擴散。

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(中時新聞網)