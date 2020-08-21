SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），2020年7月北美半導體設備製造商出貨金額約為26億美元，再創今年以來新高，較2020年6月最終數據的23.2億美元相比上升11.8%，相較於去年同期20.3億美元則上升了27.6%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美設備製造商銷售額在2020年下半年的起始呈現兩位數的強勁成長，這股增長表現反映半導體產業在現今全球發展中的重要地位，並成為產業長期成長的動能。

台積電(2330)在7月法人說明會宣布，將調升今年資本支出10億美元達160～170億美元新高，可說是帶動今年半導體設備成長的重要推手之一。

SEMI先前預估，全球半導體製造設備市場今年可望達632億美元，成長6%；明年可望進一步達700億美元規模，再成長超過1成，並創歷史新高紀錄。

(時報資訊)