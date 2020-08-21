在威脅將關閉優步與Lyft於加州的網約車服務後，加州上訴法院周四發布最新裁決，將暫緩執行該禁令。受此激勵，周四優步股價大漲6.76%，收在31.41美元。Lyft勁揚5.76%，收在29.76美元，盤中一度重挫8.5%。
加州上訴法院決定延長優步與Lyft必須遵守判決的期限，該裁定要求兩家共享乘車平台必須將司機列為正式員工。在加州上訴法院宣布暫緩執行的裁定後，優步已於稍早前宣布其加州的業務將繼續運作，Lyft則撤回午夜起暫停加州服務的決定。
這項暫緩執行令給予優步與Lyft到下周二（8月25日）下午5點的緩衝期，兩家公司必須在此之前提交同意該裁決之快速程序的書面聲明。
優步與Lyft高層上周宣布，為遵守加州法院的初步禁令，兩家公司可能被迫暫停該州的網約車業務。加州政府在本案中指控優步與Lyft違反該州新訂立的勞動法AB5，並藉此規避如員工的薪資稅與失業保險等費用。
(時報資訊)
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