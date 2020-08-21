台股小額投資當道，根據證交所最新統計數據，7月國人透過券商進行台股定期定額投資金額14.05億元，續創新高，累計今年前7月投資金額達79億元，較去年同期29.4億元大幅成長170％。

國泰證券看見市場小額投資需求急待被滿足，持續推出低門檻的投資平台，舉凡台股定期定額及美股定期定股等，直接打到小資族的投資痛點，創下今年以來，每月扣款金額逐月走高，7月台股定期定額扣款金額續締新猷，創下台股定期定額市占率「破三成」紀錄，累計今年前7月扣款金額年成長遠高於市場表現。

國泰證券指出，零利率環境迫使市場資金往更有效率的投資商品遷徙，台股由於富含高殖利率題材，因此成為外資法人偏愛的市場之一。

國泰證券希望協助更多投資人在低利率環境下，也能透過長期投資放大自己與家人的資產規模，積極推廣台股定期定額服務、持續增加投資標的，目前提供78檔股票與67檔ETF，投資標的檔數不僅在同業間位居領先，涵蓋範疇亦突顯用心，例如個股涵蓋台股前五十大市值以及MSCI成份股，ETF則擴及海內外、舉凡時下最夯的ESG永續概念或WFH概念的資安題材等，皆盡在國泰證券台股定期定額投資標的行列中。

國泰證券希望透過實質的服務，協助客戶長期投資，參與台股資本市場大型企業獲利成長的投資紅利。

國泰證券以「客戶需求」為最重要的服務宗旨，在台股定期定額標的選擇上不以自家金融產品為優先，反而站在客戶的立場，思考什麼才是客戶最需要的。正是這份以客戶為服務出發點的初心，造就目前國泰證券能夠在台股定期定額市場的一席之地，今年以來，台股定期定額交易金額逐月走高，國泰證券於7月市占率破30％，累計前7月交易金額年成長遠超過400％。

何以不到一年的時間，能累積如此龐大的台股定期定額交易能量，國泰證券指出，重點就是市場上小資族的需求一直存在著。國泰證券分享，以目前客戶扣款個股第一名台積電來說，回溯到年初新冠疫情前的股價、一張動輒仍要價30多萬元新台幣，絕非一般上班族能輕鬆交易，然而，若是能運用定期定額的方式，每個月只要1千元起，就能持有台積電、當半導體龍頭廠的股東。

國泰證券看見普羅大眾投資需求，小錢亦能積沙成塔，截至目前已經協助超過一萬名客戶，透過定期定額的方式成為台積電股東，並且，此波資金行情向上盤堅，布局台積電的報酬率更不乏超過4、5成的亮麗表現。

(工商 )