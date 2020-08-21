被新北市政府列為「閃耀五星」計劃之一的土城暫緩重劃區，在板南線、台65快速道路通車，以及日月光商場、土城長庚醫院、捷運萬大線2期等利多不斷進駐之下，成為各大建商競相插旗、含金量極高的生活聚落，享金城路商圈、清水家樂福商圈、裕民路商圈、捷運海山站商圈以及秀泰影城日月光百貨等5大商圈，不只住宅行情水漲船高，預售建案平均開價4字頭，在商店群聚、人潮湧入的匯聚效應帶動之下，店面行情更已上看9字頭，成為熱門投資標的。

新北市曾在2016年房市景氣低迷時標售37筆土地，竟吸引上百封標單瘋搶、全數脫標，平均溢價率高達24%，顯見各大開發商對土城暫緩重劃區的勢在必得，將是接下來建設、人潮移入的積極發展重點。近年土城暫緩重劃區建設利多接連不斷，整體發展備受市場看好，區內地段則以金城路門牌最為燙金，為土城暫緩重劃區唯一35米樹海林蔭大道，包括藏壽司、UNIQLO、麥當勞等國際連鎖商家競相搶進拓點，沿線還有裕民路商圈、清水家樂福商圈、斬龍山公園、土城長庚醫院等重要生活機能，也是串連中和、土城、三峽及國道3號的必經幹道，位金城路一段的捷運土城站不只擁雙捷運站規劃，未來也將採用公辦都更方式打造一站式行政服務園區，變身成為土城新核心。

▲位土城發展重劃區的金城路吸引藏壽司、UNIQLO、麥當勞等國際連鎖商家競相搶進拓點。(業者提供)

看好土城暫緩重劃區金城路商圈發展潛力，上櫃建商新潤興業(6186)選在最指標的金城路二段與裕民路口推出預售案「新潤心城」，主打絕佳立地條件，不只擁金城路門牌，更位居金城路商圈、清水家樂福商圈、裕民路商圈、捷運海山站商圈以及秀泰影城日月光百貨等土城最指標5大商圈核心，車程10分鐘內即可取得5大商圈食衣住行育樂所有完整機能，滿足日常生活以及娛樂需求。

看好其地段商圈帶來的人潮效應，「新潤心城」規劃4間金店面，設計35、41、50、75坪，每坪開價90~95萬元，其中35~50坪店面為清水路門牌，樓高4.2米；75坪店面為金城路門牌，挑高6米，空間規劃充足，能成為重要品牌拓點、旗艦店家首要曝光及關注焦點，享消費人潮與品牌概念推廣的廣告效益。現場專案經理表示，觀察周邊店面行情，目前每坪月租金1500~2760元不等，換算投資報酬率佳，已吸引多組口袋深的包租公、包租婆詢問。

▲「新潤心城」車程10分鐘內享金城路商圈、清水家樂福商圈、裕民路商圈、捷運海山站商圈以及秀泰影城日月光百貨等土城最指標5大商圈所有生活機能。(業者提供)

除了既有的5大商圈連鎖效應，土城未來交通利多也將會是店面價值加乘重點，因人潮帶來錢潮，通勤族行經的交通路線含金量極高，綜觀北台灣重點商圈皆沿著各大捷運線發展，土城暫緩重劃區已享有串聯西門、東區、信義計劃區的板南線行經，未來還有即將動工的萬大中和樹林線2期建設利多。第1期路線自淡水信義線、松山新店線交會的中正紀念堂站為起始點，行經西藏路、萬大路至中永和地區，沿線經過人口最密集的中永和中山路一段、連城路，第2期興建路線將續延土城金城路，銜接金城路一~三段，最後再延伸至樹林並與捷運新莊線迴龍站串聯，形成完整綿密的交通路網。

其中土城暫緩重劃區未來將有LG10站、LG11站2站行經，「新潤心城」基地步行至LG10站僅約3分鐘，而LG10站也為萬大線在土城暫緩重劃區內唯一地下段車站，至於LG11站則將與板南線土城站銜接轉乘，大幅提升當地交通機能，為土城在地房市以及商圈價值大幅加分，也將持續為「新潤心城」帶來金店面效應，目前店面每坪開價90~95萬元，與市中心動輒破百萬元、總價逾億元的店面投資商品相較，「新潤心城」CP值極高，且享優質投資效益，後勢備受看好。

▲除了既有的捷運土城站、海山站，土城暫緩重劃區未來將有LG10站、LG11站2站行經。(業者提供)

【新潤心城 基本資料】

投資興建：新潤興業股份有限公司(股票代號：6186)

建築設計：邱垂睿建築師事務所

結構工程：築遠工程張盈智

公設規劃：田田設計褚世宇

園藝景觀：大群設計黃皓如

廣告行銷：海鉅開發股份有限公司

接待中心：新北市土城區學海街、龍山二街交叉口

坪數規劃：住家17~37坪，店面35、41、50、75坪

戶數規劃：住家193戶、店面4戶

每坪開價：住家43~45萬元、店面90~95萬元

貴賓專線：02-2263-7888

(中時新聞網)