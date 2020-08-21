道奇隊王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）今日對上水手隊，主投7局飆出11次三振，為本季最多，生涯累計2493次三振，超越道奇名人堂投手德萊斯戴爾（Don Drysdale），在道奇三振數排行榜上，名列隊史第2。

柯蕭主投7局僅被敲4支安打，只被席格（Kyle Seager）敲出陽春炮失1分，此戰送出11次三振為個人本季新高，尤其在5局下解決朗恩（Shed Long Jr.）後，他僅花13個球季，就超越德萊斯戴爾所創下的2486K，躍居隊史排名第2，最高紀錄則是另一位名人堂投手沙頓(Don Sutton)的2696K，他用了16個球季達成。

柯蕭今日的滑球仍相當犀利，讓對手揮棒落空12次，其中有6次三振就是靠他可怕的滑球所拿下，甚至5局下半靠滑球讓對手三上三下；此外今日他的曲球同樣出色，另外5K就是曲球讓打者三振，也包含了被席格開轟後，於6局下半用曲球討回顏面飆K。

而水手隊今日先發是日籍投手菊池雄星，主投4.2局雖只被敲4支安打，但控球不穩送出4次保送，失掉多達5分；柯蕭則是拿下本季第3勝，自責分率僅2.25，道奇以6比1戰勝水手。

(中時 )