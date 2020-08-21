民進黨立委陳明文的女兒陳冠穎出新書《我的老闆是總統：817萬票的幕後小英雄》，除了分享幕僚的工作外，也用年輕幕僚的視角，揭露總統蔡英文不為人知的一面。蔡英文也讚陳冠穎將每一位經驗老道的競選夥伴，寫得活靈活現。

陳冠穎昨（20）日舉辦新書座談會，民進黨發言人廖泰翔也受邀出席，爆料某次主持一場重要活動，當時總統要宣布副手，總統突然冷不防丟了一句「泰翔，今天這麼重要的日子，你怎麼沒有穿襪子？」他馬上回說「總統有」，因為當時穿的是無痕襪，還把襪子拉起來給總統檢查，之後遇到總統還會開玩笑說「總統，我今天有穿襪子」。

陳冠穎給這本書的結論是「政治可以是浪漫」，雖然也有點質疑自己，明明就目睹政治的混亂、殘缺，但如果問她這817萬票怎麼來的，「我會告訴你，政治真的是可以浪漫的，因為投下這817萬票的台灣人，是充滿浪漫理想的台灣人」。

蔡英文在書中推薦序也提到，因為這本書，讓她再一次仔細回想競選夥伴們的臉孔和名字，也回想起是如何一起走過辛苦的路，寫下了2020年難忘的歷史，希望夥伴們的故事，能為帶給大家鼓勵，在改變台灣的路上，相信每個人都能夠做得更多。

(中時新聞網)