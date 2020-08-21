櫃買中心表示，為促進國內綠色債券市場規模成長，持續鼓勵國內外企業發行綠色債券，今年到8月20日止，已有6檔綠色債券上櫃掛牌，包括本國銀行3檔、外國銀行台北分行2檔及國營事業1檔，合計發行金額共新台幣112億元；累計流通在外檔數為37檔，發行餘額為新台幣1,068.67億元。

後續仍有外國銀行在台分行、國營事業及國內外生產事業規劃發行中，估計目前到年底綠債還有超過200億元發行規模，主要集中在第四季的11、12月間發行，因此今年整體綠債發行規模將超過300億元。

(工商 )