今年已6檔綠色債券掛牌 年底前逾200億發債規模 11:272020/08/21 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，為促進國內綠色債券市場規模成長，持續鼓勵國內外企業發行綠色債券，今年到8月20日止，已有6檔綠色債券上櫃掛牌，包括本國銀行3檔、外國銀行台北分行2檔及國營事業1檔，合計發行金額共新台幣112億元；累計流通在外檔數為37檔，發行餘額為新台幣1,068.67億元。 後續仍有外國銀行在台分行、國營事業及國內外生產事業規劃發行中，估計目前到年底綠債還有超過200億元發行規模，主要集中在第四季的11、12月間發行，因此今年整體綠債發行規模將超過300億元。 (工商 ) #綠色債券 #國內外 #外國銀行 #國營事業 #新台幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 錢進避險 台灣50反一規模914億元 新高 04:102020/08/21 財經要聞 驚魂過後 三大天王復活 台股反彈逾200點 09:322020/08/21 財經 全球封鎖效應 Q2國際、旅行收支 歷年新低 04:102020/08/21 財經要聞 10檔權值股 淪為外資提款機 04:102020/08/21 財經要聞 滬自貿臨港新片區 加碼金融開放 04:102020/08/21 產業財經 股價指數期貨贏家專欄－永續指數 成投資新顯學 04:102020/08/21 證券．權證 企業建議減稅 財長：硬著頭皮再想想 04:102020/08/21 金融．稅務 華為禁令發酵 盤中狂瀉6百多點 04:102020/08/21 財經焦點 華銀圓夢錢包 助紀律理財 04:102020/08/21 全球財經 亞洲債券 漲聲響起 04:102020/08/21 投資理財 財經熱門新聞 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 快訊》台新金告贏財政部！高院法官判決：確認台新金為彰銀最大股東 財政部應支持 - 財經 台股撞鬼了 專家：驚見M頭 更恐怖在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。