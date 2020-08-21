財政部長蘇建榮表態願意「硬著頭皮想想」營所稅能否降至17 %，工商協進會理事長林伯豐21日直言，不敢說盼政府咬牙降稅，但是財政規畫還是可以做的。
工商協進會21日召開會員大會，會中林伯豐繼三三會後再次提出疫情期間營所稅能夠降至17％。
林伯豐19日出席三三會在閉門交流時，當面向總統蔡英文提出營所稅降至17％，當時蔡英文表示會「硬著頭皮去跟財政部長說」，且真的有要求蘇建榮「再想想」，蘇建榮也因此表示「硬著頭皮想想」。
林伯豐對蔡英文的誠意表示：「謝謝總統」。對營所稅，林伯豐指出，疫情期間政府為紓困、振興經濟的支出規模是ＧＤＰ的6.6％，營所稅降3個百分點的稅損只有450億，其實是能夠做得到的。
他說，現在的減稅是為了以後振興經濟，提早恢復疫情以前的經濟發展，一種對於鼓勵企業的行為，也讓企業對政府有信心，有助於台灣經濟快速的恢復。
林伯豐因此直言，他不敢說盼政府咬牙降稅，但是財政規畫還是可以做的。
(工商 )
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