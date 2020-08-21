台灣創新技術博覽會將於9月24日在台北世貿一館盛大開幕，今年集結經濟部、科技部、國防部、教育部、衛生福利部、勞動部、行政院農業委員會、國家發展委員會、環保署、中央研究院等10個部會資源，以「韌性台灣 智慧未來」為主軸，打造「創新領航館」、「未來科技館」及「永續發展館」三大主題，以豐富多元的交易樞紐平台，結合在地創新動能與區域優勢，對接新南向與歐、美、日等地區，以「國際研發交易樞紐平台（IP HUB）」角色，將台灣技術推廣至國際，持續展現台灣智慧價值。 隨著大數據（Big Data）發展，以及AI人工智慧、5G高速傳輸、IoT萬物相聯、AR/VR虛實跨界等技術整合，人類將正式進入「大數位（Hyper Digitization）」時代。今年「創新領航館」即以此為主題，展出超過上百項創新科技，並以充滿數位技術感的展覽空間，傳遞人類生活跨入大數位時代的意象。館內將劃分為「超自動」、「全物聯」、「跨虛實」及「新保健」四大主題區，各自輔以「國防產業生態系」、「防災解決方案生態系」、「未來移動主題專區」、「科技防疫主題專區」作亮點式之呈現。 工業化4.0發展已經成為現代製造業顯學，不論是新形態製造業或是傳統製造業轉型，在超自動區裡，將能一窺結合機器運算與人工智慧等先進技術及能使機器全面自動化並自行思考與運作的未來製造業，期望透過智慧製造、智能材料、創新製程、智慧機器人等創新技術，達成傳產升級目標。 展區亮點如下：AIWin Fabric AI-AOI，慧穩科技為台灣紡織業設計「紡織專用AI技術自動光學檢測系統」，協助傳統產業客戶發展痛點應用解決方案，透過便利的軟體AI人工智慧設計，並結合深度學習技術，提供光學精度0.014mm/pixels、辨識率95％以上、辨識速度25公尺/分鐘的獨家技術，自動分辨出各種有瑕疵的資料。

防爆防護設備機器人，智慧機器人的概念也可以運用於軍事及維安之上，例如 : 防爆防護設備機器人為因應防爆處理人員而研發之土製炸彈擊解裝置與排爆機器人，其中的液體擊解裝置係利用少量炸藥將水聚能產生高速水刀，破壞爆裂物的外殼或摧毀傳爆火藥鏈，以降低爆炸危害威脅，並透過特殊研製的隨動控制手臂，可讓機器手臂追隨操控者的動作，使操作者可直觀且便利的將夾爪操作至預期位置，精確移除爆裂物或直接以液體擊解裝置瞄準弱點進行摧毀，系統採指向式天線技術，降低外界干擾。 全物聯鏈結數位服務新商機，特別是在數位治理、電子支付／金融科技、5G資通訊、AI人工智慧服務、IoT物聯網服務、雲端大數據服務等領域當中，從邊際運算、霧端到雲端，把我們生活中的一切轉換為存在於0與1之間的數位資料，透過更多元更先進的技術，為未來生活開創更多可能。 5G NR 小基站與核網技術，工研院與資策會完成自主開發虛擬化5G-NR小基站系統，包含無線射頻元件、物理接取層，L2/L3軟體協議 乃至5G核網軟體，此系統符合國際3GPP 5G R15標準以及採用O-RAN開放式網路架構，並透過與台灣伺服器及網通廠商合作，向國際展示我國自主系統，掌握網路虛擬化技術並搶得O-RAN先機與商機，同時也能降低對國外廠商的技術依賴，甚至可望成為5G技術出口國之一。 拳擊腳踏車 Cycle Boxer是目前市場上首款結合腳踏車及拳擊運動的革命性產品，結合拳擊和踩踏運動的身、心、腦之訓練器材。 拋棄式醫用防護衣，聚陽生產的第一線醫護人員防護衣，通過縫合強力、撕裂強力、透濕度、靜水壓、防止血液滲透和病毒入侵等最高等級（P3）的多項測試。

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