遭北京清華大學法學院解聘的前教授許章潤，日前傳已獲美國哈佛大學費正清中國研究中心的聘書，邀請他前往擔任研究學者，為期一年。但有許章潤的朋友透露，許章潤上周再度被北京的國保人員約談，其後就被知會要實施四則禁令，禁止離開北京及出境，禁止接受傳媒訪問，亦禁止接受任何資助。

香港電台報導，據許章潤的朋友透露，許章潤上星期四被北京的國保人員約談，被知會要實施四則禁令，形容有關做法是對最優秀知識精英們露出獠牙，舉起屠刀，想讓許章潤貧病、孤獨、被遺忘和潑污而死。

據報哈佛大學費正清中國研究中心8月13日發信通知許章潤，邀請他前往擔任研究學者一年，時間自今年7月1日起至明年6月30日。而許章潤在8月19日已回信給哈佛大學，表示衷心歡喜，並讚揚費正清中心是世界漢學中心，自己與有榮焉。

許章潤近年多次撰文批評中共黨和領導人，上月初被四川公安指控嫖娼和行政拘留大約一個星期後，遭清華開除教席，他上月底聘請律師，計劃追究當局的處罰決定，並強調沒有嫖娼，也未曾承認嫖娼，警方亦未曾出示任何證據。

(中時 )