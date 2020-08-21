華爾街隔夜集體上漲，那指收盤再創歷史新高，激勵亞洲主要股市跟隨。

收拾昨日的收跌，周五香港恆生指數高開215點，隨後升幅收窄，然近午間再漲242點或+0.98%，為25033點。國企股(H股)上漲66點或+0.65%，為10222點。

那指創新高，港股科技股多數走高，騰訊表現穩定，目前漲2%，暫報518.5港元。

阿里巴巴公布上一季財報，營收為人民幣1537.5億元，年增34%，淨利464億人民幣，年增143%。業績理想，而股價仍上下震盪，目前小漲0.2%，暫報255.4港元。另外數據顯示，花旗已經將價值4919億港元的美國ADS轉至香港，顯示阿里的投資人已將重心轉至香港。

美團今日公布業績，業績發表前，股價高漲4.3%，目前緩漲1.9%，暫報239港元。小米先升後跌，最新跌0.3%，報18.12港元。京東曾股價創新高，目前緩漲2.4%。

酒店娛樂股為表現最好板塊，上漲4.7%，銀河娛樂目前漲4.8%，暫報61.45港元，暫為表現最好的藍籌股。中國旺旺一度漲逾3%，領漲藍籌，目前暫小跌0.7%。

(時報資訊)