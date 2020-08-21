聯詠(3034)第三季大小尺寸Driver IC出貨仍強，營運可望再挑戰新高，今股價強勢反彈，股價最高站上270元，一度收復5日線位置。

展望聯詠第三季，儘管車載相關產品最快要到第四季才復甦，但新冠肺炎疫情帶動的宅經濟在本季持續發酵，儘管有8寸晶圓吃緊問題，但聯詠在業界位居龍頭，與上游原料商關係良好，故聯詠下半年營運仍將持續向上，預估NB相關大尺寸顯示器Driver，在疫情未見明顯舒緩下，出貨會再相較第二季成長。

至於手機部分，7月下旬市場已經回溫需求，尤其在TDDI部份需求更為強勁，僅OLED的部份，因5G中低階手出貨量較高、高階機種出貨減少，故聯詠OLED出貨量將呈現減緩，惟在TDDI需求強勁帶動下，小尺寸第三季出貨量上升，加上電視進入旺季，TV SOC出貨量將較第二季成長，法人也樂觀看好，聯詠第三季、今年全年獲利都將挑戰歷史新高。

目前全球TV、NB、顯示器以及手機成長來到高原期，聯詠透過技術的升級，做出產品差異化，取得更多市估，帶動大小尺寸Driver IC出貨仍能持續成長。在消費性電子產品背光技術持續升級和變革下，未來OLED屏下指紋辨識以及mini LED都將陸續開花結果，扮演聯詠長線營運新動能。

聯詠第二季合併營收為186.1億元、季增10.2%、年增14.1%，毛利率33.5%、季增1.4個百分點，稅後淨利25.57億元、季增15.6%、年增20.2%，每股獲利4.2元，合併營收及獲利同步寫下歷史新高水準。

展望第三季，聯詠預估，單季合併營收落在200～206億元、季成長7.5～10.8％，毛利率則落在31.5～33.5％區間，與第二季相比將持平或衰退2個百分點之間。

(時報資訊)