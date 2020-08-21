美股在資金持續湧入科技股，蘋果、特斯拉、臉書、微軟等漲勢強勁，四大指數僅費城半導體指數收跌，其餘上漲作收。昨天歷經震撼教育的台股，在大型股回穩下，指數開高震盪，盤中漲幅達到1.5％，成交金額約2500億元；櫃買指數也呈現大幅反彈，盤中漲幅1.8％。

分析師指出，台股昨日多方退場，賣壓出籠，指數跌破月線，回測到7月中旬平台支撐，並留下218點的長下影線。雖然出現恐慌性殺盤，但回測平台有見支撐，不過，5日、10日均線下彎，並將穿破月線，台股壓力浮現，技術面修正需時間化解，短線勢必進入整理。

由於逐步進入美國總統大選，美股偏多震盪，甚至那斯達克還再創新高，但消息面受到美中衝突、華為禁令、疫情擴散及經濟衰退陰影，市場氣氛已經偏向保守，也挑戰台股多頭走勢。

操作上，須注意持股風險，若大盤短線不跌破昨日低點，僅視為漲多後拉回修正看待，個股仍具有表現空間，尤其下半年基本面、題材多的個股，大盤未真正轉空方前，拉回都還是買點。

(時報資訊)