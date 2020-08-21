國際財經專業雜誌《亞洲金融與財經》（ABF）20日頒發「台灣區年度最佳綠色融資案」，遠東銀（2845）以「全穩生技農技公司跨境聯貸案」贏得殊榮，為遠東銀繼去年取得「台灣區年度最佳聯貸主辦銀行獎」後，再度贏得國際專業評選大獎肯定。

受新冠肺炎疫情影響，《亞洲金融與財經》今年頒獎典禮改採視訊舉行，遠銀由法金事業群副總經理季正華代表授獎。《亞洲金融與財經》表示，「最佳綠色融資案」獎項主要審視金融機構辦理客戶融資及架構時，是否支持具備環境、社會和公司治理（ESG）特性的客戶。

《亞洲金融與財經》指出，全穩生技攜手中國中糧集團，導入智慧化農場管理平台系統，結合生物科技經營綠色生豬養殖農場，因具低碳與綠能特性，在綠色融資獎項的各項指標均取得高分，足為金融業辦理綠色授信的標竿案件。

遠銀表示，跨境聯貸業務連2年獲獎，顯示不僅籌組國際聯貸能力屢獲肯定，亦兼顧企業社會責任，以金融專業協力環保綠色產業發展。遠銀對太陽能、廢污水等綠能及環境污染控制等產業的授信逐年成長，至去年底達228家企業，授信餘額共208億元。

(時報資訊)