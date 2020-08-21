元大投信今年參與國立臺灣師範大學管理學院之「AI智能與指數化投資研究中心」產學合作案，此中心為國際上罕見針對ETF創新研發之未來投資大趨勢相關主題進行研究，此研究中心邀請FTSE Russell(富時羅素)、ICE(美國洲際交易所)、iHS Markit、Nasdaq(那斯達克)、S&P Dow Jones Global Indices(標普道瓊斯指數)等國際指數公司，以及臺灣CFA協會擔任顧問團，將借重指數公司在全球指數發展以及與各地市場ETF發行商之合作經驗，CFA在全球/亞太地區之ESG研究，能藉此提升研究中心國際化視野與研究能量。

國立臺灣師範大學管理學院之「AI智能與指數化投資研究中心」上半年已經針對AI主題提出研究報告，下半年將針對ESG主題提出研究報告，希望結合理論與實務、在地化研究與國際化資源，激盪出未來指數化產品發展之多元創新契機。而此一合作案，儼然成為ESG+USR之創新典範。

臺灣市場近一年來ESG主題投資大放異彩，自元大投信領先於去年8月發行第一檔元大臺灣ESG永續ETF(00850)，接連獲得國內外獎項，今年3月募集元大臺灣高股息優質龍頭基金，不僅獲得市場青睞與資金流入，且因為投資於ESG概念股，近日更在國際知名投資研究機構評比中，獲得永續投資最高評等。

元大投信表示，將持續深化ESG研發創新，今年起一方面結合學校研究資源，另方面深化與國際指數公司、CFA等專業機構合作，投入ESG研究，期待在理論與實務、ESG與USR、國內與國外資源等多面向整合，繼續引領未來ESG之發展新趨勢，滿足投資人投資理財需求。

(時報資訊)