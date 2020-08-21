湖人前鋒詹姆斯切入禁區如入無人之境。(美聯社)

沒想到西區龍頭湖人21日只用前3節，就完成甜蜜復仇！靠著「一眉哥」安東尼戴維斯31分、11籃板，湖人跟拓荒者打完前3節，就取30分大幅領先，也讓末節變成垃圾時間，湖人終場111比88大勝，也把首輪扳成1平，更讓拓荒者頭痛的是，利拉德受傷了！

不同於前役狀態，安東尼戴維斯開賽就表現強勢，帶領湖人逐漸擴大領先優勢，打完上半場，湖人56比39領先，光是安東尼戴維斯，半場就摘21分、8籃板，反觀拓荒者上半場手感低迷，投籃命中率僅3成49，三分命中率也只2成。

波普第3節一開始接連攻下8分，其中包含兩顆三分球，幫助湖人打出10比2小高潮，轉眼取得83比55的大幅領先，接著更把領先擴大到30分以上，更讓拓荒者球迷痛心的是，當家主控利拉德竟在第3節扭傷左手食指脫臼退場。

除了安東尼戴維斯展現投21中13，含三分球投4中3的超級火燙手感，更讓湖人球迷感到驚喜的是，先發後衛波普投進4顆三分球、貢獻16分，「小皇帝」詹姆斯10分、7助攻與6籃板，卻發生多達6次失誤，麥基也拿10分、8籃板。

拓荒者以利拉德18分最高，麥科倫也拿13分，「甜瓜」安森尼投8中1、僅拿2分，更有3失誤，表現相當低迷，其實拓荒者整場比賽狀態欠佳，三分命中率跌到只有2成76，比湖人3成68還差，不禁懷疑他們真有辦法上演老八傳奇嗎？

(中時 )