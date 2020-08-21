葉彥伯表示，中央地方一條心才打疫情堵住了，說著不禁都哽咽了。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受訪問，彰化多做了一點，也許通報和部長對報告認知有些差異，還是非常尊重部長，最難忘白牌車司機事件，指揮官、副指揮官等一起來彰化做疫調，中央地方一條心才打疫情堵住了，說著不禁都哽咽了；被問及如果知道會這麼紛擾但篩檢到1個，還是會做嗎？葉彥伯沒有猶豫，「還是會做，因為檢出1個在傳染病上的意義不只是1個」。

彰化縣衛生局被政風單位調查風暴延燒，葉彥伯昨天請假陪母親看病，今天露臉公開說明，也許每筆篩檢都是依照社區監測疫情通報流程來進行，每一筆資料都鍵入資料庫，也許通報和部長認知有差異，但尊重部長，之後會照部長的指示做相關報告的程序。

葉彥伯表示，台灣防疫做得很好，個人也百分之百信任阿中部長，說到最難忘二、三月時候，指揮官、副指揮官等，一起到彰化去做疫調過程不禁哽咽了，縣長半夜打電話關心，第二天一大早，阿中部長也打電話問需要哪些協助，並請建保署長配合調監測資料，很快下午就掌握到感染源線索，上、下一條心，把疫情堵住了，真得是我最難忘的回憶。

「現在面對這些紛擾，每次都想到那時候上、下一起合作，不要忘記這段回憶」葉彥伯哽咽、眼光泛淚，同仁不捨，喊出局長加油。葉彥伯收拾情緒，表示，居家檢疫有症狀一定要篩檢，彰化多做一點的是，沒有症狀，第10天也會徵詢是否要篩檢，採檢民眾也說，採檢後感到很放心，對自己和家人多一點保障。

葉彥伯表示，彰化縣就只是多做了一點，從4月開始做，是因為檢疫量能也夠了，彰化、彰基、秀傳三家檢疫醫院，有足夠檢驗量，1天可以做到2、300百件，那時候入境的人數也慢慢少了，居家檢疫的個案，就想多驗一點，1天檢驗量10來次，多做就多一點放心，只是在地方上，站在地方防疫崗位上，比中央規定的多做一點，希望防疫效果好一點。

被問及如果知道有這些紛擾、抓到一個，局長還是會做嗎？葉彥伯說，「還是會做，抓到一個在傳染病上的意義不是一個，沒抓到，也許3個月之後是32個，傳染病是不會等你的，要早一點去發現，早一點去做篩檢，這就是疫情方面，主動監測的原則。」

葉彥伯也再次解釋，沒有行政上對中央不尊重，只是在檢疫量能夠得情況下多做一點，精準篩檢是依照規定社區監測通報採檢的程序，每一筆都看得到、查得到，醫院經過就診、採檢，鍵入系統，部長昨天也說了，只要經過醫師診療，還是會依相關規定來支付。

被問及對蔡英文總統臉書看法？葉彥伯表示，我們防疫真得做得很好，國際上受到肯定，我們都認同，總統講話，我們都很贊同他的意見，應該是上下一條心，這也是縣長的理念，最重要也是全民一起來做防疫、一起守護台灣。

(中時 )