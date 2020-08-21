桃園弒母案獲判無罪引發社會譁然，對於衛福部指稱將於兩個月內設置首間司法精神病院，國民黨今天指出，先前鐵路警察殉職案後，各界疾呼應儘速成立司法精神病院，但3個月後卻毫無進度，行政院的失能已讓各界無法忍受。國民黨呼籲行政院應公布設立司法精神病院具體時程並積極推動，不能一再敷衍民意。

國民黨也強調，這次判決引用減、免刑法條引起各界高度議論，顯然不符合大眾認知，呼籲完全執政的蔡政府應持續司法改革，提升社會各界對司法的信任度。

國民黨指出，先前鐵路警察李承翰因公殉職，凶嫌一審因精神鑑定獲判無罪後，各界即呼籲政府應該儘快籌設司法精神病院。但判決迄今超過3個月卻未見具體進度，包括主責機關、設置地點、應有人力等都仍未解決，這次判決再次凸顯設立司法精神病院的急迫性，也讓民眾看到過去3個月政府的失能。

國民黨表示，衛福部表示預定在兩個月內設置首間司法精神病院，但又稱要待行政院討論後，才會確定由法務部或衛福部主責，還估計最快要1個月後才會拍版，令人高度懷疑是否能在兩個月內完成設立。國民黨要求行政院停止敷衍式的回應，必須公布設立司法精神病院具體規劃時程，讓需要監護處分的精神疾病患者能獲得安置與治療，化解社會對精神病患犯罪者的疑慮與不安。

至於弒母案的無罪判決，國民黨指出，去年9月桃園地院以梁某弒母時行為辨識能力顯著降低，依刑法第19條減刑規定僅判無期徒刑。當時法界即有不同意見，認為吸毒殺人根本不適用第19條減刑規定，且同條第3項更特別寫明「因故意或過失自行招致者，不適用」，多位法界人士依此認為，若在自由意志下吸毒，就要負起所應承受的各種責任。如今高院逆轉改判無罪，並當庭諭知責付桃園巿衛生局，與一般認知大相逕庭，更引發地方民眾恐慌。

國民黨認為，這項判決與社會期待公理正義伸張的落差極大，凸顯司法改革的路還很長。鑑於當前司法審判體系無法獲得人民信賴，呼籲蔡總統應正視司法體制的缺陷，提升司法改革步調，讓台灣司法制度真正成為公平正義的防線。

國民黨強調，先前發生鐵路警察殉職案兇嫌無罪，國民黨立委李貴敏等人已提出修法，建議刪除刑法限制監護處分於5年內的規定，以避免精神障礙者在外造成的安全疑慮；立委葉毓蘭等人也提案修正刑事訴訟法有關法院得裁定強制就醫規定，並提案修正刑法第8條：改以司法精神病院對受監護者專業鑑定後，方得提出免除處分之執行。相關修法不僅具體可行，且符合民眾期待，呼籲民進黨應支持國民黨修法提案，填補社會安全網漏洞。

(中時 )