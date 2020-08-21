彰化縣衛生局長葉彥伯主動採檢居家檢疫者，意外抓出新冠肺炎無症狀感染者，掀起風波，衛福部長陳時中下令政風調查。對此，重症醫師陳志金則在臉書PO文分享，究竟整件事情的目的為何，一張薄薄的紙是關鍵。

今天ICU醫陳志金在臉書PO文指出，無症狀患者被採檢，目的究竟是什麼？是彰化縣府的防疫政策，還是一項學術研究，其實只需要看受檢者有無簽署「受試者同意書」，就知道了。

陳志金指出，若針對「入境10天的無症狀者」篩檢，是地方防疫政策，那民眾就只能配合，根本不需要取得同意。若民眾可以自由選擇「篩」或「不篩」，如此一來，還能算是防疫政策嗎？

陳志金也說，但若整件事情是「學術研究」的話，那就完全不一樣！學術研究務必要先取得受檢者同意，否則出來的結果恐怕不能發表，因此在這樣的情況下，民眾的確可以自由選擇是否參加。

陳志金強調，受檢者本人的認知也很重要，因為會牽涉到研究倫理相關的問題，因此在受檢者的認知中，篩檢究竟是中央防疫政策、地方防疫政策還是一項研究，這點必須弄清楚，因為受檢者須在充分了解的狀況下，同意被採檢。

無症狀被採檢者，有沒有簽「受試者同意書」？就能釐清這是「縣府防疫政策」，還是「學術研究」了！ 如果針對「入境十天無症狀者篩檢」，是地方的「防疫政策」，那民眾就只能配合，為何還需要「取得同意才會做」呢？ 如果民眾不同意，就可以「不篩」，既... 由 Icu醫生陳志金發佈於 2020年8月20日 星期四

(中時新聞網)