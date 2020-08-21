新冠疫情迫使全球製造業面臨艱鉅挑戰，在保持社交距離規範下仍需維持穩定產量，因此工廠人機協作的升級轉型趨勢備受注目。為賦予工業機器人協作能力，觸覺技術領導品牌原見精機Touche Solutions，於2020年自動化展記者會上發表最新解決方案—搭載於日本川崎重工（KAWASAKI）機械手臂的安全皮膚T-Skin再次挑戰技術極限，高達95％包覆度且零死角，提供更高規格的安全防護。

原見精機董事長蘇瑞堯表示，自2017年創立以來，原見精機以全球唯一表面式力感測器解決方案，獲國內外諸多機器人龍頭廠商青睞，攜手提升智慧製造人機協作的安全性。本次與川崎重工進一步深化夥伴關係，推出搭載於其機械手臂、市面上包覆最完善的機器人觸覺技術解決方案，現正於日本進行最後檢測實驗，預計不久後即可問世量產。

川崎重工新事業開發部部長野田真指出，產業環境日新月異，川崎重工於工業自動化與機器人產業發展的五十多年間，不斷開發並尋找能符合市場需求的技術。原見精機獨有的觸覺感測解決方案，有效促進大型工業機器人與人類的協作，為新時代自動化產業的發展注入活水。本次搭載於KHI RS007L的T-Skin安全皮膚新產品，提供機器手臂在協作同時又保有完整的工業精準特性，輕鬆升級為堅實、精準、耐用的下世代機器人。 原見精機的T-Skin安全皮膚，具有高感度特性，只要一公斤力碰觸就可命令機器人停止。該產品是全球第一個通過歐盟CE驗證最高規格的觸覺感測安全產品，且符合人機協作技術規範ISO/TS 15066的人體安全撞擊測試，產品安全與功能安全均獲認可，達到完整機械系統的安全要求。

原見精機總經理盧元立分享，這次新產品除了能持續發揮全球運作速度最快的輕量型機器手臂KHI RS007L高速特性，安裝T-Skin安全皮膚後增加不到三公分厚度的緊密貼合度，能維持該機器手臂的輕巧訴求，即使安裝在狹小的空間裡也幾乎不會增加廠房負擔。而高達95％的完善包覆度更能確保全方位守護協作人員的安全。結合上述優勢及其快速裝拆的產品特性，在疫情關鍵轉型期將作為廠房改裝或遷移產線的強援，對工廠較為擁擠的電子產業而言，更會是一大助力。

(工商 )