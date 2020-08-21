由消費者投票，決定最值得信賴品牌的第22屆「讀者文摘信譽品牌」大調查在5月底公布結果後，昨（20）日下午在台北喜來登飯店舉辦頒獎典禮；台灣虎航自2016年首度於低成本航空公司品類中獲得最高榮譽白金獎後，今年為第五度獲獎。

「讀者文摘信譽品牌」大調查在全球五大洲、30個國家中舉辦，亞洲地區已連續舉辦22年，透過每年一次的研究調查，了解消費者心目中最值得信賴的品牌及最喜歡的品牌為何，長久以來已在國際間建立卓越的聲譽，2020年台灣地區最值得信賴的品牌，共計超過50項產品及服務類別，台灣虎航於旅遊類別的低成本航空公司中，五度獲得最高榮譽白金獎。

台灣虎航商務長暨發言人許致遠今日代表出席領獎時，向所有投票支持肯定台灣虎航的消費者獻上感謝並表示「今年對所有航空及旅遊業者來說，都面臨到前所未有的挑戰，台灣虎航作為台灣第一也是唯一的國籍低成本航空，除了秉持『熱情、溫暖、真誠』的企業精神外，也將『危機』視為『轉機』，公司團隊不斷思索如何因應現下特殊情況靈活應變，也推出許多創新的提案，在提升品牌好感度及能見度的同時，也能帶給旅客耳目一新的服務內容。」

台灣虎航自2014年9月營運第1條航線至今，目前擁有11架空中巴士A320機隊，飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓共22個航點、29條國際航線。期待能藉由開航更多航點，成為國人出遊時首選的低成本航空，透過台灣虎航提供的多元化服務，成為一種「新型態的旅行模式」，讓旅行變的更簡單、更容易。

(工商 )