外媒引述貿易商和分析師表示，儘管2020年法國的小麥及大麥收成情況不太理想，但來自中國的需求持續，中國大力進口穀物以及與澳洲之間的摩擦，極大地促進法國的出口。

路透報導，貿易商指出，有十幾艘巴拿馬級貨船已被預訂，用於7月開始的2020／21銷售年度上半年對中國的運輸，運輸量大約在70萬噸。有一些人則估計銷售量至少有100萬噸。根據港口數據顯示，迄今為止大約有20萬噸法國小麥已經裝運或即將裝運。

儘管法國小麥供應減少且價格競爭力下降，可能會導致在主要海外市場阿爾及利亞的銷售大幅下降，但中國進口商迄今並未因此卻步。

貿易商認為，中國對法國小麥的需求有兩大因素，一是中國在世界貿易組織（WTO）裁決後在努力提高小麥進口配額，二是中國在與美國等穀物供應國發生貿易爭端後，希望貨源多元化。

中國國家糧食和物資儲備局上周公布，截至8月5日，全國主產區小麥累計收購4,285.7萬噸，年減18％。

(工商 )