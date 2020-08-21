28歲男星寇爾·史普洛茲（Cole Sprouse）因演出迪士尼頻道《小查與寇弟的頂級生活》和《小查與寇弟的頂級遊輪生活》的寇弟一角走紅，2017年他和莉莉萊茵哈特（Lili Reinhart）合作電視劇《河谷鎮（Riverdale）》假戲真做，未料今年結束情人關係，寇爾沉默5個月也在社群平台證實了。

寇爾和莉莉因合作《河谷鎮》結緣。（圖／達志）

寇爾和莉莉交往近3年，期間多次傳出分手消息，但都遭到否認，莉莉更是曾在IG發了和寇爾拍雜誌的合照，模仿新聞標題的語氣闢謠：「快訊：可靠來源已確認你們所知道的都是狗屎。」

沒想到今年5月又爆出分手，這次兩人都沒有正面回應消息，隔了3個月，寇爾在個人IG貼出莉莉站在樹林中的背影照，黯然的表示：「莉莉和我在1月決定分開，並在3月確定永遠分手了。」他繼續寫道：「在這段不可思議的關係中，我一直覺得自己很幸運和珍惜彼此相愛的機會。我能做的就是盡我所能祝福她，能夠快樂地前進。其他你們所聽到的事，其實一點都不重要。」最後，更大器地為前女友宣傳新電影，疑似想先出面說清楚兩人關係，避免莉莉在宣傳期成為媒體的焦點，霸氣護舊愛。

事實上，莉莉先前受訪時，就透露自己正在接受心理治療，治療師對她說：「妳的身體正在戒斷愛情中。」此番言論被視為分手宣言，但莉莉事後表示為了保護隱私，不願意公開討論分手的事情。

(中時新聞網)