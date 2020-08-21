川普政府本周升級華為出口禁令，全面斬斷華為的晶片供貨管道，此舉可能對南韓經濟帶來壓力，主因是晶片是南韓最大出口產品，大陸又是主要買家，三星、SK海力最近一季營收來自大陸占比分別高達20%、41%。

美國商務部17日表示，將進一步限制華為獲得商用「現成晶片」的管道，外國企業若使用美國的技術和設備，生產半導體產品，未經美方許可，不能向華為供貨。

美國財經媒體報導，南韓兩大半導體廠三星電子、SK海力士都使用美國設備，且跟大陸企業有生意往來，其中，三星最近一季近20%營收來自大陸，SK海力士更高達41%營收由大陸貢獻。

南韓工業經濟與貿易研究所的分析師Kim Yang-paeng指出，美國對華為出口限制，將使南韓減少對大陸科技產品出口，包括半導體等，一旦大陸晶片需求疲弱，將衝擊南韓出口。

報導指出，南韓國際貿易協會數據顯示，去年南韓晶片出口額940億美元，佔出口總額17%，為最大單一出口類別，而大陸又是南韓最大買家。

不過，華為若因晶片禁令，導致手機需求衰退，雖然對南韓智慧手機產業是一項利多，但其他大陸手機廠也可能搶食大餅，目前三星和華為積極爭奪全球手機市佔霸主。

(中時新聞網)