據公平會統計，截至2019年為止，全台灣有360餘萬人從事直銷商，平均每7個人就有1個人從事直銷，市值達900億餘元，但社會各界多數仍對直銷業者抱持負面印象，直銷智庫今天舉辦研討會，呼籲公平會應加嚴對「多層次傳銷」的管理，把現行報備制修正為核准制，嚴加管理，才能扭轉社會對直銷的印象。

直銷智庫理事長王文欽表示，直銷全行業的營業額達900餘億元、從業人員接近總人口的15％，但直銷行業卻往往在社會上受到的鄙視，從業人員往往不敢抬頭挺胸承認自己從事傳直銷行業。

王文欽認為，關鍵之一在於現行「多層次傳銷管理法」為報備制，只要報備就可以，無論資本額只有5萬、10萬、100萬，「只要向公平會報備就可以」，導致直銷產業龍蛇雜處，而只要傳出某件負面消息，大家都會指責直銷產業的不是，才會導致直銷產業負面印象難以破除。

王文欽建議，公平會除了應把多層次傳銷改成許可制、限制資本額等做為，也可以比照韓國成立如共濟會等制度，強化消費者保護，才能建立直銷更正面的形象。

(中時 )