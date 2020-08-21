根據證交所最新統計數據，7月國人透過券商進行台股定期定額投資金額14.05億元，續創新高，累計今年前7月投資金額達79億元，較去年同期29.4億元大幅成長170％。國泰金(2882)旗下國泰證券針對市場小額投資需求，持續推出低門檻的投資平台，今年以來每月扣款金額逐月走高，7月台股定期定額扣款金額續創高，創下台股定期定額市占率突破3成紀錄，累計今年前7月扣款金額年成長遠高於市場表現。

國泰證券指出，零利率環境迫使市場資金往更有效率的投資商品遷徙，台股由於富含高殖利率題材，因此成為外資法人偏愛的市場之一。國泰證券希望協助更多投資人在低利率環境下，也能透過長期投資放大自己與家人的資產規模，積極推廣台股定期定額服務、持續增加投資標的，目前提供78檔股票與67檔ETF，投資標的檔數在同業間位居領先，涵蓋台股前五十大市值以及MSCI成份股，ETF則擴及海內外，像是時下最夯的ESG永續概念或WFH概念的資安題材等。今年以來，台股定期定額交易金額逐月走高，國泰證券於7月市占率破30％，累計前7月交易金額年成長遠超過400％。

國泰證券不到一年的時間，累積龐大的台股定期定額交易能量，國泰證券認為，資本市場上小資族的需求一直存在，以目前客戶扣款個股第一名台積電來說，回溯到年初新冠疫情前的股價、一張動輒仍要價30多萬元新台幣，若是能運用定期定額的方式，每個月只要1000元起，就能持有台積電(2330)、當半導體龍頭廠的股東。國泰證券讓小錢積沙成塔，截至目前已經協助超過1萬名客戶，透過定期定額的方式成為台積電股東，並且此波資金行情向上盤堅，布局台積電的報酬率超過4、5成。

(時報資訊)