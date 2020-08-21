裕國(8905)家族大鬥法，在9月23日即將舉行股東會之前，久裕國際爆出意圖收購裕國消息，據了解，前董座楊連發是久裕國際股東之一，裕國公司派指出將依法審議公開收購案，並請股東繼續支持現任團隊。裕國今日開盤跳空鎖在漲停板16.65元，1.8萬張買單高掛。

裕國即將在9月23日召開股東會，股票停止過戶日期是在7月26日，意謂著現在就算買了股票也無法影響此次股東會的董事改選。裕國在8月20日寄出股東會開會通知，久裕國際剛好在8月20日發出收購裕國股權的消息，是何想法耐人尋味，此舉是否有利委託書的徵收值得觀察。

目前楊姓家族持有裕國公司股權約在5成左右，裕國指出，前董座楊連發個人持股約2%，加計其他人等，持股約在5%左右，就算在市場上再花2.8億元左右收購9%股權，也不會撼動經營權。

裕國發出聲明說，將依法於15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性查證情形，並視情況委託專家表示意見。此外，裕國公司亦將召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。

裕國在8月20日接獲久裕國際投資股份有限公司告知將以每股19元現金為對價，預計收購約已發行股份的9%股權，若收購達發行股份總數的5%，則收購數量條件即告成就。

久裕國際由山本投資董事長劉文賢發起，並獲得安適貿易、必鑫投資等注資，實收資本額2.8億元，並邀請前董座楊連發的資產管理公司投資入股。

久裕國際表示，後疫情時代，看好冷涷食品市場商機無限，目前裕國本益比約12倍，透過公開收購取得裕國股權後，未來將視持股狀況，規劃是否進入董事會參與公司經營。

(時報資訊)