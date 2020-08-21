台中市南屯區20日，深夜傳出一名28歲的年輕媽媽帶著2名子女要尋短，報經鄰居緊急通報警消後破門將3人送醫急救。

警消在昨晚十點多接獲通報，指出南屯區疑似有人在屋內想輕生，鄰居緊急按電鈴無人回應。

警消7分鐘內即趕抵現場，破門而入發現3人躺在床上，現場為一名年輕媽媽帶著3歲女兒、2歲男孩想輕生，幸好三人還有意識，警消緊急送醫處置，救回三條寶貴生命。

(中時 )