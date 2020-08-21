年輕媽媽疑想不開帶兩子女尋短 警消破門搶救 13:192020/08/21 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市南屯區20日深夜傳出年輕媽媽帶著2名子女要尋短，報經鄰居緊急通報警消後破門將3人送醫急救。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市南屯區20日，深夜傳出一名28歲的年輕媽媽帶著2名子女要尋短，報經鄰居緊急通報警消後破門將3人送醫急救。 警消在昨晚十點多接獲通報，指出南屯區疑似有人在屋內想輕生，鄰居緊急按電鈴無人回應。 警消7分鐘內即趕抵現場，破門而入發現3人躺在床上，現場為一名年輕媽媽帶著3歲女兒、2歲男孩想輕生，幸好三人還有意識，警消緊急送醫處置，救回三條寶貴生命。 (中時 ) #警消 #尋短 #媽媽 #鄰居 #南屯區 也許您會感興趣 推薦閱讀 單親富媽媽預先做好財產規劃 避免孩子爭產破壞感情 00:022020/08/20 財經 超級貓熊一掌養5子 圓圓承基因母愛大噴發 13:162020/08/19 萌寵 假求職真詐騙 民眾扮柯南助苗警抓詐欺車手 11:432020/08/20 社會 桃復興區台七線道路施工 大溪警協助疏導 14:552020/08/20 社會 大稻埕賞七夕煙花 國光客運攬客送小禮物 12:542020/08/20 生活 美女里長贈三台冷氣機提振士氣 讓警「涼一夏」消消暑 09:522020/08/20 社會 不堪長照榔頭殺老伴 76歲婦被判2年8個月 17:232020/08/20 社會 樂園水中糾察隊 專抓鹹豬手 04:102020/08/21 社會新聞 警知法犯法涉偷拍露營區女子淋浴 聲稱：誤以為是妻子 08:072020/08/20 社會 涉虐死7月嬰 印尼華僑找小三埋屍 還性侵女同事害她喝漂白水 08:222020/08/20 社會 社會熱門新聞 話講一半倒地 新北金山乾華派出所長值勤昏迷 與死神拔河中 - 社會 素食女超市採購驚見肥大香菇頭 女網友讚賞：香腸令人好興奮 - 社會 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 瘋砍母親37刀頭顱扔下12樓 桃園男二審大逆轉無罪 - 社會 6人集資買刮刮樂爽中300萬 夫妻私吞下場曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。