張姓男子與越南武氏女子結婚，但武女申請來台依親居留簽證，遭外交部駐胡志明市辦事處否准，兩人不服提行政訴訟。台北高等行政法院審理發現，兩人「結婚面談」時，疑沒套好招，對於交往經歷敘述差異大，有違常理，辦事處否准簽證，於法有據，判兩人敗訴，可上訴。

張男、武女2019年4月17日在越南辦理結婚登記，武女並持結婚證書向辦事處申請來台依親居留簽證，但辦事處面談後，認為可能是「假結婚」，難以判斷武女來台真實目的，有違我國利益之虞，否准申請。兩人不服提起行政訴訟，請求辦事處准予核發居留證。

合議庭勘驗「結婚面談」記錄，發現張男自稱月收入2萬5000元，武女卻稱10萬元；張男稱交往時用電話聯絡，現在改用LINE，武女卻稱為省電話費，一直都用LINE；張男稱結婚前他就告知母親，武女卻稱結婚後張男才告知母親。

此外，張男稱兩人首次見面是在越南某公園，當時是兩人獨處，武女卻稱另有介紹人在場；張男稱聘金是美金100元，武女卻稱是300萬越盾；張男稱最近一次親密關係是2019年5月，武女卻稱同年6月；另對於生活費支付情形，兩人敘述也有所不同。

合議庭認為，這些是兩人共同經歷、認識交往的重要事實，應該印象深刻，陳述卻大相逕庭，有違常理，且張男與武女登記結婚時，與另名越南阮姓女子仍有婚姻關係，武女也與另名葉姓台灣人三度結婚、離婚，婚姻真實性的確有疑慮。

合議庭指出，外國人以結婚為由依親來台，不只關係個人家庭生活，也影響國家人口政策、就業市場、資源分配及社會秩序等許多層面，攸關國家利益，張男、武女提不出其他證據證明婚姻真實性，辦事處否准依親簽證申請並無不妥，故判兩人敗訴。

(中時 )