引領台灣最大百貨集團的新光三越董事長吳東興，20日晚辭世，享壽81歲。新光三越總部在今（21日）發佈「我們敬愛的董事長吳東興先生，於8月20日安詳辭世，他對於事業專注，五十年如一日的勤謹不懈；對於生活充滿熱情，支持文化藝術也創作不墜。無論處於順境或逆境，都能從容以對、安穩前行，如同基石般的安定新光三越。」

吳東興為目前泛新光家族輩份最高大老，父親吳金龍是新光集團創辦人吳火獅的大哥，自東吳外文系二年級起即跟著uncle（吳火獅）成立新光人壽，並在全台攻城掠地，為人壽打穩根基，也為1980年新光跨足零售百貨做好準備。

吳東興經營哲學最具知名就是精準獵地養地，陸續在台打造新光三越信義新天地、台中中港店與台南新天地而掀起商辦群聚而成就房價王，至今台中中港店不僅是全台逾180億元全台百貨店王，且蟬連多年為百貨地王。也因為精準獵地，截至目前全台15店有一半是自有資產，且年年增值。

吳東興所率領新光三越集團版圖規模擴及兩岸，台灣全台計15家店，大陸則有蘇州、重慶、成都等三大店，台灣全年營運在2019年已超越800億元，近年已不在第一線營運的他，執著於攝影、藝術、家庭，事業全權交與專業經理人吳昕達、吳昕陽、吳昕昌統籌營運團隊負責。

吳東興十年前自稱已呈半退休狀態，經營團隊一直以來專業經理制，長子吳昕達2004年接任總經理，2019年卸任，接任新光三越開發董事長，並由老二執行副總吳昕陽接下總經理職務，今年初尾牙宴上，吳東興更誇讚「換了總經理，我們衝破800億元，成都店也開了..」大陸第三家店成都店終於開了，也讓他心裡石頭放下來。

(中時新聞網)